Существует опасность схода снежных лавин во высокогорье Закарпатской области. Фото: pixabay

В пятницу, 22 января, спасатели ГСЧС предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах в связи с потеплением.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в своем Telegram-канале.

"22-23 января существует опасность схода снежных лавин во высокогорье Закарпатской области; 23-24 января - в высокогорье Ивано-Франковской области", - заявили в пресс-центре.

Также в госслужбе добавили, что в горах существует угроза оползней снега на дороги.
22-23 января существует опасность схода снежных лавин во высокогорье Закарпатской области
Ранее спасатели ГСЧС предупредили водителей Киева о плохой видимости на дорогах из-за тумана. По данным Укргидрометцентра, утром 22 января в столице туман, видимость 200-500м.

Напомним, что спасатели предупредили о высокой вероятности схода лавин в Карпатах. В частности, неделю назад они могли наблюдаться в связи со снегопадом и метелями.

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