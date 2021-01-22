Власти Австралии обязали Google платить СМИ за ссылки на них. Поисковик пригрозил покинуть страну
Google может отключить сервис поиска в Австралии, если парламент страны примет закон, который обяжет поисковики платить средствам массовой информации за публикацию ссылок на их материалы в выдаче.
Об этом сообщает пресс-служба Google.
Законопроект, против которого выступает Google, представила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей. В соответствии с документом, Google и Facebook будут платить СМИ за размещаемые ссылок на их материалы в поисковой выдаче.
Топ-менеджер Google Australia Мел Сильва заявила, что возможность свободно переходить по ссылкам является фундаментальной для интернет-поиска, однако разработанный в Австралии законопроект "создает необоснованные и плохо поддающиеся контролю финансовые и операционные риски" для бизнеса.
"Если законопроект будет принят в его текущей редакции, у нас не будет иного выбора, кроме как прекратить работу Google Search в Австралии", – сказала Сильва.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ответ на открытое письмо Google с такими заявлениями сказал, что власти страны не реагируют на угрозы.
"Австралия сама устанавливает правила по поводу того, что можно делать в Австралии", - цитирует главу правительства CNN.
Напомним, в США генпрокуроры десяти штатов подали антимонопольный иск против Google.
Также "Страна" писала о том, как власти США готовятся сокрушить монополии Google и Facebook.