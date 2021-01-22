Google может отключить сервис поиска в Австралии, если парламент страны примет закон, который обяжет поисковики платить средствам массовой информации за публикацию ссылок на их материалы в выдаче.

Об этом сообщает пресс-служба Google.

Законопроект, против которого выступает Google, представила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей. В соответствии с документом, Google и Facebook будут платить СМИ за размещаемые ссылок на их материалы в поисковой выдаче.

Топ-менеджер Google Australia Мел Сильва заявила, что возможность свободно переходить по ссылкам является фундаментальной для интернет-поиска, однако разработанный в Австралии законопроект "создает необоснованные и плохо поддающиеся контролю финансовые и операционные риски" для бизнеса.

"Если законопроект будет принят в его текущей редакции, у нас не будет иного выбора, кроме как прекратить работу Google Search в Австралии", – сказала Сильва.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ответ на открытое письмо Google с такими заявлениями сказал, что власти страны не реагируют на угрозы.

"Австралия сама устанавливает правила по поводу того, что можно делать в Австралии", - цитирует главу правительства CNN.

Напомним, в США генпрокуроры десяти штатов подали антимонопольный иск против Google.

Также "Страна" писала о том, как власти США готовятся сокрушить монополии Google и Facebook.