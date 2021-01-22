"Стране" стала известна версия, которая проверяется сейчас в правоохранительных органах по тому, как была организована нелегальная доставка вакцины от коронавируса Pfizer в Украину.

По информации источника "Страны" в силовых структурах, 30 декабря и 1 января в Киев прилетело два рейса - один из Израиля, второй из Стамбула. На обоих рейсах были люди, которым в аэропорту "Борисполь" оплатил проход через Зал официальных делегаций Роман Гольдман, которого называют главным дилером по нелегальным поставкам вакцины Pfizer в Украину.

Первый рейс из Израиля (LY 2651 - Тель-Авив - Киев) 30 декабря - на котором в "Борисполь" прилетело двое: Hahmias omri - (83 года рождения) и Carlebach Levi Itzhah (90 года рождения). Одному из них оплатил проход через ЗОД (зал официальных делегаций. - Ред.) Роман Гольдман.

Второй рейс - из Стамбула ТК 1255 - прибыл 1 января. Там находился Sasha Israel Meir 1999 года. Предположительно, этот гражданин летел с пересадкой из Израиля.

В настоящее время следственные органы проверяют информацию, что нелегальная вакцина в Украину была доставлена на одном из этих рейсов.

Напомним, по информации "Страны", прививку от коронавируса сделали уже ряд топ-чиновников Украины, бизнесменов и их семей. Стоимость одной дозы составляла до 3 тысяч евро. Происхождение вакцины не известно, но продавцы утверждают, что это оригинальный препарат от BioNTech и Pfizer. Двое политиков, которые уже вакцинировались, заявили, что такие прививки делают в киевской клинике "MEDILAND".

Также сообщалось, что информацию наших журналистов о подпольной вакцинации прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он поручил Минздраву и МВД проверить достоверность этих фактов.

Мы подробно писали о реакции властей и пользователей интернета на наш материал о вип-вакцинации.