Служба безопасности Украины поздравила украинцев с Днем соборности напоминанием об уголовной ответственности за сепаратизм.

"Украина - единая! От Чернигова до Севастополя, от Луганска до Ужгорода. А всех, кто с этим не согласен, ждет статья 110 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении спецслужбы в соцсети.

Отметим, что статья 110 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за посягательство на территориальную целостность.

"Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий. Наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в первом пункте статьи.

Ранее "Страна" писала о том, как День Соборности Украины отметят в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье.

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