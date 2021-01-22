В четверг, 21 января, на саммите лидеров Европейского союза не согласовали введение так называемых "Covid-паспортов", специальных сертификатов, которые содержат информацию о наличии вакцинации от коронавируса у его обладателя. На данный момент к введению таких документов еще много вопросов.

Об этом пишет RTL.

В то же время, по итогам саммита Еврокомиссия призвала страны-участницы ускорить вакцинацию населения от коронавируса. Страны Евросоюза могут уже к осени привить 70% граждан.

На данный момент прививочные сертификаты решили не вводить, хотя в теории они могут ослабить ограничение на поездки и некоторые курортные страны выступают за введение "Covid-паспортов". Однако уточняют, что общий сертификат точно будет разработан, но совсем не факт, что его можно будет применять для поездок.

Напомним, все подробности о Covid-паспортах и шансах получить подобные документы для граждан Украины рассказывала "Страна".

Также сообщалось, что в ВОЗ высказались против требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.