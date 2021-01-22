В Европейском союзе не согласовали введение Covid-сертификатов, которые подтверждают вакцинацию, по словам представителей ЕС, такие сертификаты оставляют слишком много вопросов.

Об этом сообщает RTL.

В частности, такое решение было принято по итогам вчерашней конференции.

Европейская комиссия обратилась к странам-участницам с призывом ускорить вакцинацию. Ожидается, что Евросоюз сможет достичь отметки в 70% вакцинированного населения до осени.

К тому же лидеры ЕС обсудили сертификаты на вакцины, которые теоретически могут ослабить ограничения на поездки. Этот вопрос особенно важен для стран с развитым туризмом, которые надеются, что сезон летних отпусков 2021 года еще удастся спасти.

Но, несмотря на это, пока вводить сертификаты слишком рано. В то же время общий сертификат вакцинации точно будет разработан, однако неизвестно, можно ли будет его использовать для путешествий.

Ранее "Страна" сообщала, что в настоящее время представители Европейского союза не обсуждают вопрос выдачи виз для граждан третьих стран в привязке с доказательством о вакцинации от коронавируса.

Также напомним, что Еврокомиссия призвала страны Евросоюза к концу января выработать единую стратегию введения сертификатов вакцинации, которые будут признаваться как на территории ЕС, так и за рубежом.