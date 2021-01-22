По состоянию на пятницу, 22 января, Молдова стала единственной страной-соседом Украины, которая находится в "зеленом" списке по ситуации с распространением коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

В Молдове выявлено 173,1 случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения, в Украине показатель 204,3, поэтому страна попала в "зеленый" список.

В "красную" зону попали остальные страны-соседи: Словакия (665,8 случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения), РФ (226,8), Польша (305,4), Беларусь (290), Румыния (281,9), Венгрия (244).

Всего в "красную" зону вошли 68 стран. Это Чехия, Израиль, Словения, Великобритания, Черногория, США, Испания, Литва, Латвия, Швеция, Нидерланды, Грузия, Швейцария, Франция, Италия, Дания, Германия, Канада, Австрия, Бельгия.

В перечень стран "зеленой" зоны включены Турция, Норвегия, Греция, Япония, Индия и Египет.

Напомним, при въезде из стран "красного" списка в Украину необходимо установить на смартфон приложение "Дій вдома" и провести в самоизоляции не менее 14 дней. Альтернативой такому варианту является проведение теста на коронавирус. Также иностранцам без постоянного украинского ВНЖ необходимо иметь при себе страховку с покрытием лечения от Covid-19.

Напомним, в Евросоюзе могут закрыть внутренние границы между странами из-за нового штамма коронавируса.

Также мы писали о том, что Украина на этой неделе была шестой в Европе и десятой в мире по числу умерших от коронавируса за сутки.