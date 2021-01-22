Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое вчера направилось к месту достройки газопровода, вернулось к зоне достройки неподалеку от датско-германской границы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов Refinitiv Eikon.

В частности, в этот район подтягиваются еще девять российских судов.

"Данные Refinitiv Eikon показали, что Фортуна находилась в районе немецко-датской морской границы. По имеющимся данным, в этот район также направлялись другие российские суда снабжения, в том числе трубоукладчик "Академик Черский", - рассказали в материале.

Напомним, что США расширили санкции в отношении предприятий, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2". Под ограничения попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".

Также "Страна" сообщала, что строительство "Северного потока-2" могут завершить в июне. К тому же ожидается, что трубопроводное судно "Фортуна" завершит работы в датских морях до середины последней недели мая, а затем работы будут идти в водах Германии.