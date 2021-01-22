В пятницу, 22 января, была запланирована встреча "нормандской четверки" на уровне советников глав государств Украины, России, Германии и Франции. Но встреча не состоится и переговоры в формате видеоконференции перенесли.

Дария Заривная, спикер руководителя Офиса президента Андрея Ермака, назвала новую дату переговоров: "Звонок перенесли предварительно на 27 января", - сказала она.

В то же время источник "Интерфакс-Украина" сообщил, что встреча перенесена, поскольку президент Украины Владимир Зеленский и руководство Офиса находятся в Харькове, где вчера погибли 15 человек в результате пожара.

По его словам, "международные партнеры отнеслись к просьбе украинской стороны с пониманием".

Напомним, прошлая встреча "нормандской четверки" на уровне советников состоялась в Берлине, 12 января. На ней присутствовали от Украины - глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а от России - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак. В Офисе президента Владимира Зеленского переговоры назвали не простыми, но конструктивными.

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович подробно рассказал о встрече в комментарии "Стране". По его словам, предварительно согласие России на повторную встречу 22 января показало заинтересованность РФ в переговорах.