Американский миллиардер, глава компании SpaceX Илон Маск заявил о готовности выплатить $100 миллионов призовых тем, кто разработает эффективную технологию отделения диоксида углерода от других газов.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Выделяю $100 млн на приз за лучшую технологию захвата углерода", - сообщил Маск, пообещав сообщить подробности конкурса на следующей неделе.

Предположительно, технология отделения диоксида углерода от других газов необходима SpaceX для промышленного получения метана на Марсе, который бизнесмен намерен колонизировать в ближайшие десятилетия.

Для космических кораблей Starship, двигатели которых работают на паре жидкий кислород/жидкий метан, на Марсе нужен будет источник обоих газов. Как минимум первый, газообразный, потребуется и для обеспечения колонии атмосферой для дыхания.

Также технология могла бы использоваться компанией для уменьшений выбросов во время производства, однако это может быть связано с инициативой Международного энергетического агентства, которое заявило в прошлом году о необходимости вводить подобного рода технологии.

Кроме того, об аналогичных планах развития безуглеродных технологий ранее заявил президент США Джо Байден. Вчера он назначил на одну из должностей в министерстве энергетики эксперта в сфере технологий захвата углерода Дженнифер Вилкокс.

Напомним, недавно ученым впервые удалось объяснить происхождение ледяных шапок на поверхности горных вершин Плутона, которых там быть не должно из-за равномерного распределения температуры по карликовой планете. Оказалось, что это скопления метана, которые образовываются ночью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир, где находится музей Королева.