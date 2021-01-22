Президент Украины Владимир Зеленский посетил харьковский дом престарелых, где 21 января около 15:00 начался пожар, в котором погибли 15 пожилых людей.

Замминистра внутренних дел Сергей Яровой доложил ему об обстоятельствах трагедии, сообщается на сайте главы государства.

"По прибытии в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. В окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Также горит перекрытие между первым и вторым этажом", - рассказал Сергей Яровой.

На месте пожара работало 13 единиц техники и 50 спасателей. Во время тушения удалось спасти девять человек. Все 15 погибших были обнаружены на втором этаже. По словам Ярового, огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными и имели болезни, связанные с ментальными расстройствами.

"Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки?" - поинтересовался президент.

На это Владимиру Зеленскому доложили, что этот дом престарелых был частным и работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности. Люди находились здесь нелегально; за их содержание платили родственники.

Зеленский заявил, что необходимо провести аудит подобных объектов в Украине, в которых может повториться харьковская трагедия.

"Этот вопрос не урегулирован в государстве, потому что мы видим такой случай. Таких объектов в Харькове наша Национальная полиция уже нашла шесть. Они разные, детали также выясняются и будут нам докладывать. Думаю, что надо ставить задачу по всей стране найти такие объекты, чтобы мы о них знали, а не узнавали в такие трагические моменты, когда происходят пожары и потеряно 15 человек", - заявил президент.

Президент считает, что необходимость решения проблемы на законодательном уровне вызвана не только трагедией с пожаром в нелегальном доме престарелых, но и функционированием аналогичных заведений по всей стране.

"Будут законодательные инициативы, должна быть реформа. Люди смогут получать нормальные качественные услуги. Я думаю, что как частные услуги должны быть, так и коммунальные – мы должны открыть, как бы там это не звучало, но такую социальную помощь, такой рынок справедливых социальных услуг должен быть открыт в Украине. Сегодня этого нет", - сказал Зеленский.

По словам президента, должна быть проведена в этой сфере "глобальная реформа" и для ее наработки будет создана рабочая группа. "Сейчас на этом, к сожалению, трагическом кейсе нужно сделать все. Во-первых, дать полномочия городу, чтобы можно было предоставлять людям такие услуги", - резюмировал Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что по делу об организации подпольного дома престарелых задержали четырех человек.

Также мы сообщали, что генпрокурор Венедиктова назвала три версии пожара в Харькове.