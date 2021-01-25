25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 83 года. Известный бард, концерты которого собирали целые стадионы, прославился песнями "На Большом Каретном", "Моя цыганская", "Песня о друге", а вот на телевидении за все годы жизни с ним ни разу не показали ни единого концерта или интервью. Не печатали его стихи и в газетах.

В большинстве картин, где он снялся, он сам исполнял свои авторские песни. Владимир Высоцкий умер в 1980 году в возрасте 42 лет.

Гамлет

Когда выпускник МХАТа впервые пришел на пробы, ему сказали, что с таким голосом ему никогда не стать певцом. Однако это не помешало ему стать большим артистом. Самая известная роль Высоцкого в театре - Гамлет. В этом амплуа он дал 11 радиоспектаклей.

Высоцкий в роли Гамлета

"На Большом Каретном" 1962

Песню "Большой Каретный" Высоцкий посвятил другу детства Левону Кочаряну, у которого жил в Москве в квартире на Большом Каретном переулке. Сам Высоцкий говорил, что популярность песне принес ее дружеский настрой.

"Банька по-белому" 1968

Песня написана в селе Выезжий Лог Красноярского края во время съемок фильма "Хозяин тайги" от лица вышедшего на свободу заключенного, который провел много лет в сталинских лагерях. В числе особенно дорогих сердцу песен "Баньку по-белому" Высоцкий ставил на первое место.

"Страшная песня, где впервые ты упоминаешь мое домашнее имя - Маринка", - вспоминала об этой песне третья жена барда Марина Влади в книге "Владимир, или Прерванный полет".

"Я не люблю" 1968

Эта песня, по словам Высоцкого, о его жизненном кредо. По свидетельству поэта Алексея Уклеина, написана после того, как в Париже Владимир услышал песню Владимира Полоскина "Я люблю", которая была перепевом на песню Шарля Азнавура о любви к женщине. Так что "в пику" песне о любви появилась композиция "Я не люблю".

"Моя цыганская" 1968

Песня вышла после экранизации кинофильма "Короткие встречи". Появление композиции связано с жизненным кризисом автора, когда его госпитализировали и лечили от запоя на следующий день после дня рождения.

"Кони привередливые" 1972

Произведение было написано, когда Высоцкий с женой Мариной Влади должны были сниматься в фильме "Земля Санникова". Песня планировалась как заглавная, но ни одна из композиций в фильм не вошла. И Высоцкий с Влади в ленте не сыграли.

"Баллада о детстве"

Автобиографическая песня Высоцкого была написана в 1975 году для спектакля "Уходя, оглянись" Эдуарда Володарского. Это реальные впечатления автора, зарисовки из детства.

Бард предлагал эту песню для фильма "Место встречи изменить нельзя", но режиссер отказался, посчитав, что голос Высоцкого может отвлекать зрителя от образа Жеглова.

"Вертикаль"

В драме Станислава Говорухина и Бориса Дурова 1966 года 28-летний Высоцкий сыграл роль второго плана - радиста Володю. В фильме прозвучали пять его авторских песен, в том числе "Песня о друге" и "Вершина", сделавшие его знаменитыми на весь союз.

Фильм - о настоящей дружбе и мужестве альпинистов. Киноленту снимали на леднике Шхельда, в Приэльбрусье.

"Песня о друге", которую альпинисты считают сегодня своим гимном, родилась за одну ночь. Это история, которую ему рассказал опытный альпинист и консультант фильма Леонид Елисеев про восхождение на Кавказский хребет.

Тогда из-за ошибки одного человека четверо альпинистов сорвались со склона и получили травмы. Узнав историю этого опасного восхождения Высоцкий понял, чем многих влекут горы - не только красотой, но и возможностью познать себя и близких благодаря непростым проверкам на высоте.

"Вершина" тоже написана под впечатлением от жуткой истории о восхождении по отвесной стене троих альпинистов. Один из них сорвался и чтобы не утянуть с собой товарищей, просто отрезал трос и разбился.

"Я родом из детства"

В фильме режиссера Виктора Турова о поколении конца войны Высоцкий сыграл капитана-танкиста Володю. Кинокритики назвали фильм лучшим белорусским фильмом всех времен. В киноленте также звучат песни Высоцкого (две в исполнении автора, остальные поет Марк Бернес).

"Короткие встречи"

В фильме Киры Муратовой 1967 года Высоцкий сыграл геолога Максима. Он авантюрист и путешественник, который становится заложником любовного треугольника. В фильме влюбленная в Максима буфетчица Нина нанимается домработницей к его жене.

В фильме звучит песня-сказка Высоцкого про нечисть.

"Опасные гастроли"

Приключенческий мюзикл 1969 года советского кинорежиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича повествует об одесском революционном подполье.

Высоцкий играет роль шансонье Николая Бенгальского. В сюжете фильма - реальные события, описанные в дневниках Александрой Коллонтай.

"Место встречи изменить нельзя"

Этот детективный фильм Говорухина 1979 года полюбился зрителям за роль капитана милиции Глеба Жеглова, которая досталась Высоцкому. Пожалуй, это самая известная роль певца, после которой имя персонажа стало нарицательным, а фразы из фильма - крылатыми.

Всем известны такие фразы: "Это ты умный, а я только так, погулять вышел", "Вор должен сидеть в тюрьме!", "Сейчас бы, Шарапов, супчика горячего, да с потрошками", "Сыпь, сыпь, не тряси руками - больше рассыплешь".

"Если есть на свете Дьявол, то он не козлоногий рогач, а Дракон о трех головах, - и головы эти: Хитрость, Жадность, Предательство. Если одна прикусит человека, то две другие доедят его дотла", - слова героя Высоцкого, который обязался рубить эти головы до самой пенсии, пока сабли не затупятся.

"Маленькие трагедии"

В советском трехсерийном фильме 1979 года Высоцкий сыграл свою последнюю роль в кино - Дона Гуана. В сюжете - цикл пьес поэта Александра Пушкина. А связующим сюжетом фильма стала вольно интерпретированная повесть "Египетские ночи".

В исполнении Высоцкого Гуан получился страстным, увлекающимся, искренним человеком, который начисто лишен прагматизма и цинизма.