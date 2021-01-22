Пресс-секретарю российского оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш, которую вчера задержали в Москве, Савеловский суд назначил девять суток административного ареста за организацию несанкционированного публичного мероприятия.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" в пятницу, 22 января.

"Суд признал Ярмыш виновной по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на девять суток", - сообщили в материале.

Позже адвокат Вероника Полякова заявила, что апелляционную жалобу на решение об административном аресте она подаст в понедельник.

Сама Кира Ярмыш сообщила в своей соцсети о своем аресте и в очередной раз призвала приходить на завтрашние митинги.



Ранее "Страна" сообщала, что Алексей Навальный сразу после ареста призвал россиян выходить на улицы с протестами. В частности, 23 января в России пройдут большие акции в поддержку Алексея Навального.

Также напомним, что в Кремле прокомментировали запланированные на завтра акции в поддержку Навального. В администрации президента РФ считают грядущие акции незаконными, а их организаторов - провокаторами.