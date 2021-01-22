Две молодые украинские курсантки опубликовали в TikTok видео с российским полицейским. Целью ролика было рассказать о плюсах отношений с правоохранителем.

Изначально видео опубликовала одна из курсанток - пользовательница TikTok с ником 109012nastia. Однако сейчас аккаунт больше не доступен, а ролик активно распространяют в других соцсетях.

Российский полицейский не снимался вместе с украинками в одном кадре, его готовое видео девушки соединили со своим роликом.

"Плюсы встречаться с полицейским: всегда красивый, всегда отмажет, всегда катаешься на патрульной машине и всегда под защитой", - сказано в титрах к видео.

Националистов уже возмутил тот факт, что две украинки в форме выбрали для создания ролика российского полицейского и якобы флиртуют с ним.

Радикал Сергей Стерненко разместил видео в Twitter и пожаловался на него в полицию.

Поле чего в сети стали публиковать личные данные девушек.

По одним данным, на ролике фигурирует студентка второго курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

Согласно другой версии, девушки - курсантки Харьковского национального университета внутренних дел.

Напомним, "Страна" писала о том, как популярную блогершу захейтили за ролик в TikTok о выборе России страной для поездки.

Также мы сообщали, что в прошлом году харьковские курсантки записали видео с канканом под песню "Вороваек".