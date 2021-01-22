Российская певица, вокалистка группы "А’Студио", Кети Топурия стала мамой во второй раз. На своей странице в соцсети артистка лаконично сообщила, что 21 января у нее родился сын, которого назвали Адам.

"Adam 21/01/21", - говорится в сообщении в Instagram.

Известно, что отцом малыша является бойфренд певицы - бизнесмен Лев Деньгов. В соцсети Кети Топурия постит совместные фото. Свою вторую беременность она раскрыла в клипе "Се ля ви".

Также певица воспитывает пятилетнюю дочь от брака с бизнесменом Львом Гейхманом.

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