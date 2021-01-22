Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что ответственность за действие закона о "тотальной украинизации" и его отдельных норм, которые касаются украинского бизнеса, лежит не на команде экс-президента Петра Порошенко, при котором эти инициативы были приняты, а на действующей власти.

Об этом нардеп сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Безусловно необходимо, и мы все должны, развивать украинскую культуру, необходимо укреплять ее, обогащать. Но для этого нужны деньги. Украинскому языку нужно только одно - ему нужны деньги. А ему, вот этим законом (о "тотальной украинизации" - Ред.) дают рабов и пленных, денег не дают. Я категорически считаю, что никто из нас не имеет права упрекать (предыдущего президента Украины Петра) Порошенко и обвинять его в действии языкового закона. Да, Порошенко его принял, да он его подписал. Но ответственность Порошенко за это закончилась весной 2019 года. С сентября 2019 года у власти находится другая политическая сила и все, что происходит вследствие этого закона и любого другого, принятого при Порошенко, это уже наша ответственность. И только мы отвечаем за то, что мы ничего не сделали, чтобы это изменить", - заявил Бужанский.

По его словам, он выступает против разделения общества по любому вопросу и чтобы избежать этого, необходимо "вернуть его к балансу, который был нарушен предыдущей властью".

"А баланс этот записан, с одной стороны - в Конституции, с другой стороны - в нормах Европейского союза в который мы идем. Если мы действительно хотим туда попасть, мы должны принять даже те их вещи, с которыми не согласны. И языковые нормы мы тоже должны принять", - добавил депутат.

Бужанский, комментируя вступившую в силу норму об украинизации сферы обслуживания, сказал, что бизнес обязан только платить налоги, на которые государство сможет "содержать учителей украинского языка, проводить конкурсы украинской книги, песни, музыки".

"Стимулировать украиноязычных молодых писателей, развивать язык, дать ему денег. Чтобы появился качественный украиноязычный контент, который начнет потреблять наша страна. Неважно на каком языке разговаривают на собой два сотрудника шиномонтажа в Береговом на Закарпатье. Важно, чтобы они чувствовали себя гражданами Украины, патриотами Украины, и чтобы они платили налоги. Потому что патриотизм без оплаченных налогов это обман", - резюмировал нардеп.

Напомним, что с 16 января вступила в силу очередная норма закона об украинизации. На государственный язык перешла вся сфера услуг. Это касается не только продавцов и официантов, но и всех, кто общается с клиентами: от фитнес-инструкторов и репетиторов до электронных коммуникаций интернет-магазинов.

Как сообщала "Страна", языковой омбудсмен после 16 января получил уже около ста жалоб на русскоязычные услуги. Доносы пришли "мовному омбудсмену" Тарасу Креминю из разных регионов Украины. В основном жалобы касались отсутствия украиноязычной версии сайта торговой сети.

Сегодня Креминь в комментарии нашим журналистам сообщил, что украинский язык может стать официальным в Европейском союзе при содействии ведущих научных языковых институтов.