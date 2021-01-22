В ближайшие выходные, 23-24 января, в Украине синоптик Наталья Диденко прогнозирует теплую погоду до +12 градусов. Возможны осадки в виде дождя.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"В субботу и воскресенье в Украине температура воздуха ожидается +3...+7 градусов, на Юге и Западе +6...+12 градусов. Даже в ночные часы морозы маловероятны, разве что где-то "малыш -", выпустит мамину руку и потеряется где-то в восточной части Украины, до -1...-3 градусов", - пишет Диденко.

В субботу, 23 января, на территории Украины будет сухо, без осадков, разве что на Закарпатье возможен мокрый снег. Однако в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди во все части страны, кроме южной.

Также Диденко обратилась к туристам, сообщив, что 24-25 января возможны сильные осадки, потепление будет способствовать схождению лавин. "Поэтому нужно избегать пеших прогулок в горах, пить глинтвейн, делать зимние фото в телефоне, немного отдыхать", - добавила синоптик.

В столице Украины суббота ожидается без осадков, ветрено, тепло, до +3...+4 градусов. В воскресенье погода будет "на любителя", возможен дождь и порывистый ветер, но тепло, +5 градусов.

"А сегодня, в День Соборности, украинская погода показывает пример единства - морозы отступили везде, повсюда поднялись градусы выше ноля", - рассказала Диденко.





Напомним, что водителей Киева предупредили о плохой видимости на дорогах из-за тумана. По данным Укргидрометцентра, видимость составляет 200-500м.

Также "Страна" сообщала, что в пятницу в Украине будет солнечно и потеплеет до +10. Только на Закарпатье возможен небольшой мокрый снег ночью и дождь - днем.