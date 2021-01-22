В субботу, 23 января, истекает срок действия контракта с председателем правления "ПриватБанка" Петром Крумханзлом, который возглавлял банк последние три года.

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

"Согласно украинскому законодательству, окончание срока действия контракта требует проведения процедуры конкурсного отбора на должность нового председателя правления. Этот механизм обеспечивает независимость и профессионализм избранного руководителя", - сообщили в банке.

До назначения нового председателя правления "ПриватБанка" исполняющей обязанности будет Анна Самарина, заместитель председателя правления по вопросам финансов.

"От имени Наблюдательного совета и от своего имени я хочу поблагодарить Петра за то, что он возглавлял "ПриватБанк" в течение трех лет чрезвычайных вызовов и за его большой вклад, благодаря которому "ПриватБанк" достиг немало значительных результатов", - заявила председатель Наблюдательного совета "ПриватБанка" Шерон Иски.

Напомним, зимой прошлого года НАБУ открыло дело на главу правления "ПриватБанка" Петра Крумханзла по ​​ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Также мы писали о том, что в сентябре 2020 года Кабмин отменил ограничения по зарплате топ-менеджерам Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка.