Власти Грузии приняли решение начать постепенное ослабление карантинных ограничений, которые практически закрыли страну от внешнего мира.

Так, сегодня, 22 января, министр экономики Натия Турнава заявила, что Грузия уже с 1 февраля снимает все ограничения на регулярные международные авиарейсы, введенные ранее из-за пандемии Covid-19.

Об этом передает "Интерфакс"

"Мы решили снять ограничение на регулярные рейсы с 1 февраля. Это означает, что все авиакомпании, как работающие в Грузии, так и новые авиакомпании, желающие летать в Грузию, смогут планировать и выполнять регулярные рейсы", - заявила Турнава прессе после заседания Межведомственного координационного совета.

Она добавила, что это будет сделано с соблюдением всех медицинских протоколов и правил противовирусной безопасности. "Многие авиакомпании в мире уже делают это сейчас, так что это не будет представлять дополнительной угрозы", - уверена министр.

Кроме того, правительство Грузии обсуждает вопрос, как упростить режим въезда в страну.

"Это взаимосвязанные обстоятельства. Как известно, по некоторым направлениям еще есть регулярные рейсы, но из-за второй волны, из-за определенных ограничений на въезд в ту или иную страну, авиакомпании активно не пользуются правами, частотами и не выполняют столько рейсов, сколько они хотели бы", - сказала Турнава.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время, в весенний сезон, мы сможем безопасно принимать большее количество туристов. На следующей неделе у нас, скорее всего, состоится встреча с туроператорами, туристическими компаниями, чтобы вместе обсудить, как этим компаниям следует подготовиться к использованию этого нового обстоятельства", - сказала Натия Турнава.

Добавим, что из-за пандемии Covid-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта 2020 года. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

Однако несмотря на решение восстановить авиасообщение с внешним миром, внутри страны сохраняются довольно жесткие антиковидные ограничения.

Правительство Грузии решило продлить до 1 марта комендантский час, действующий в крупных городах страны с 21:00 до 05:00, и ограничения на работу городского и междугороднего транспорта, как сообщила вице-премьер Майя Цкитишвили.

По ее словам, до 1 марта не будет работать муниципальный транспорт в Тбилиси, Кутаиси и Рустави. В других городах муниципальный транспорт возобновит работу с 1 февраля и будет работать все дни недели кроме субботы и воскресенья. Рынки во всех городах страны останутся закрытыми до 15 февраля.

По информации Минздрава, с начала пандемии в Грузии выявлены 251 974 случаев заражения Covid-19, скончались 3 022 больных.

Ранее "Страна" сообщала, что в Грузии на улицах и в помещениях вводят тотальный масочный режим.