В Житомире глава Департамента здравоохранения ОГА требовал у гендиректора местной коммунальной больницы откат в 10% от суммы, выделенной на закупку кислородного оборудования. Чиновник задержан при получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, глава Департамента здравоохранения Житомирской ОГА требовал 10% суммы за выделение медицинскому учреждению субвенции в размере более 1,2 млн грн для закупки кислородного оборудования. Размер неправомерной выгоды начальника департамента должен был составить 123 тысячи гривен.

В ходе контроля за совершением преступления чиновник получил первую часть неправомерной выгоды - 51 тысяч гривен. После получения второй части - 72 тысячи гривен его задержали в помещении областного Департамента.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: gp.gov.ua

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