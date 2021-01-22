Венгрия купит два миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Этой партии хватит на вакцинацию миллиона жителей страны.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет "Интерфакс".

"Мы уже получили экземпляр соглашения, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для прививания одного миллиона граждан", - сказал Сийярто.

Учитывая, что вакцина двухкомпонентная, то есть для одного человека необходимо две дозы, "речь идет о потенциальных двух миллионах доз".

"Как и Россия, мы сталкиваемся с экономическими и медицинскими вызовами, которые обусловлены пандемией коронавируса. К сожалению, вакцины поступают очень медленно в Венгрию. Именно поэтому, - подчеркнул он, - для нас были очень важны договоренности с российской стороной, чтобы мы смогли из независимого источника в больших объемах приобрести соответствующие медицинские препараты", - сказал Сийярто.

Напомним, Венгерский регулятор 21 января одобрил применение российской вакцины "Спутник V".

Также мы писали о том, что ранее премьер Венгрии Орбан заявля, что российская вакцина "хорошая, но ее мало".