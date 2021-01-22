На Донбассе в зоне боевых действий был убит снайпером 28-летний морской пехотинец ВСУ Александр Отрепьев.

Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на своей странице в Facebook в пятницу, 22 января.

"В районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, от ранения, несовместимого с жизнью, погиб наш побратим старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич. Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти", - говорится в сообщении.

Военные выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца.





Ранее "Страна" сообщала, что на Донбассе во время обстрела украинских позиций из снайперского оружия был застрелен один служащий вооруженных сил Украины.

Также напомним, что на Донбассе вследствие снайперского обстрела ранен украинский военный. Обстрел произошел 4 декабря в 10:46 в районе н.п. Луганское (Светлодарск).