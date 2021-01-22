В пятницу, 22 января, глава Евросовета Шарль Мишель созвонился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним арест оппозиционера Алексея Навального, которого задержали 17 января, сразу же после его возвращения в РФ.

Об этом со ссылкой на заявление Совета ЕС сообщает ТАСС.

"Председатель Мишель поднял вопрос о задержании Алексея Навального. Председатель Евросовета проинформировал президента Путина о серьезной обеспокоенности ЕС и входящих в него государств последними событиями и призвал полностью и безоговорочно уважать права Алексея Навального", - отмечается в нем.

Также Мишель и Путин обсудили важность международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Глава Евросовета сообщил Путину, что на саммите в марте лидеры ЕС обсудят отношения с Россией.

Напомним, в конце августа российского оппозиционера Алексея Навального в бессознательном состоянии доставили в немецкую клинику "Шарите". С тех пор он находится в Германии. Европейские эксперты, а также эксперты британского ОЗХО нашли в анализе Навального агенты группы "Новичок".

17 января Навальный вернулся в Россию, его задержали на паспортном контроле. А 18 января суд арестовал оппозиционера.

Также мы писали о том, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия не будет после призывов из-за рубежа освобождать Навального.

Кроме того, сообщалось, что Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока-2" из-за задержания Навального.