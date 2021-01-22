Кремль не давал никаких указаний в связи с запланированными на субботу, 23 января, акциями протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. В администрации президента РФ считают грядущие акции незаконными, а их организаторов - провокаторами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По его словам, в связи с призывами к участию в акциях в поддержку Навального у Кремля может быть только одна позиция: "В пользу безусловной необходимости соблюдения закона, недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования к участию в них молодых людей, детей и так далее".

"Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия. Поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона", - сказал Песков.

Также он заявил, что те, кто призывают участвовать в акциях 23 января, являются провокаторами.

"Как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны, они хорошо понятны правоохранительным органам и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов", - заявил представитель Кремля.

Песков также призвал не преувеличивать степень недовольства россиян.

"Есть недовольные люди, которые высказывают свою позицию. Эта позиция принимается во внимание, объясняется. Что касается каких-то данных о завтрашних мероприятиях, давайте будем о них судить все-таки послезавтра", - предложил пресс-секретарь.

На вопрос об указаниях Кремля в связи с планирующимися митингами, он ответил, что никаких указаний не требуется.

"В случае, если проводятся какие-то незаконные акции, то, конечно, правоохранители - есть указание, нет указания - они действуют в соответствии с их служебными инструкциями. Никакие указания Кремля здесь не требуются. Есть определенные режимы законодательства относительно того, как проводятся эти акции и как эти акции согласуются и какие уведомления заранее подаются", - сказал Песков.

Штабы Навального в регионах призывают провести 23 января акции в поддержку арестованного оппозиционера. Ни в одном городе такую акцию не согласовали. В Генпрокуратуре, МВД и Роскомнадзоре напомнили о незаконности подобных мероприятий и призывах в них участвовать. В ряде городов уже задержали сторонников Навального.

Напомним, российский оппозиционер с лета 2020 года находился в Германии. Туда его привезли в конце августа, после того как он потерял создание во время перелета из Томска в Москву. Европейские и британские эксперты после изучения анализов пришли к выводу, что политика отравили "Новичком". Решение о возвращении в Россию Навальный принял в январе 2021 года. 17-го числа он прибыл в московский аэропорт, где его задержали.

На следующий день состоялся суд по делу "Ив Роше", на котором было принято решение арестовать Навального на 30 суток. Сразу после ареста оппозиционер призвал своих сторонников выходить на акции протеста 23 января.

В четверг, 21 января, в Москве задержали пресс-секретаря политика Киру Ярмыш.

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