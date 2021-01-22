Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил "Стране", что законопроект №2695, который предусматривает право делать внезапные проверки водителей на трезвость, будет рассмотрен на следующей неделе.

В частности, законопроект был создан группой депутатов после ситуации с Виталием Немилостивым, который проявил агрессию к полицейским.

В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это есть во всех цивилизованных странах. И что не разрешено сейчас в Украине.

"Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде что она сделает Украину безопаснее", - добавил Геращенко.



Ранее "Страна" сообщала, что Виталий Немилостивый 30 декабря 2020 года угодил в скандал с патрульной полицией. Патруль остановил его машину, так как заподозрил в пьяном управлении авто. Сам Немилостивый отказался оформлять протокол на месте, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с полицейскими.

После произошедшего Кабмин уволил зама министра промышленности. "Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.