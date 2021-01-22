В китайской компании Sinovac Biotech, с которой Украина подписала контракт о поставках вакцины от коронавируса, рассказали о результатах клинических испытаний препарата CoronaVac, которые проводились в трех странах. Самый высокий результат зафиксировали в Турции, где эффективность составила 91,25%, а самый низкий - в Бразилии с показателем в 50,38%.

Об этом со ссылкой на председателя правления и главного исполнительного директора Sinovac Biotech Инь Вэйдуна сообщает "Синьхуа".

Третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в основном в Бразилии, Индонезии и Турции. Результаты в Турции показали, что эффективность вакцины составляет 91,25 %, в Индонезии - 65,3%, в Бразилии - 50,38%. При этом в Бразилии выявили, что вакцина на 100% эффективна против тяжелой формы COVID-19, и на 78% - при легких случаях, требующих медицинского лечения.

"Разные результаты в разных странах - это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов", - заявил он, добавив, что все участники клинических испытаний фазы-3 в Бразилии были медицинскими работниками, работающими в условиях высокого риска и подвергающиеся многократным атакам со стороны вируса.

"Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту", - сказал Инь Вэйдун.

Также по его словам, вакцина может нейтрализовать штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании.

Напомним, о том, что эффективность китайской вакцины от Covid, которую планируют поставлять в Украину, оказалась ниже 60%, стало известно в результате проведенных в Бразилии клинических испытаний.

После этого глава Минздрава Максим Степанов допустил отказ Украины от закупок китайской вакцины - в случае, если на момент поставок ее эффективность будет составлять менее 70%.

Также мы писали о том, что Украина получит первые вакцины от коронавируса и начнет прививать население в феврале.