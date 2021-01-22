В центре Минска 35-летний мужчина совершил самоподжог. Инцидент произошел днем в пятницу, 22 января, напротив Дома правительства. Мужчина облил себя пока неустановленной жидкостью и поджег с помощью зажигалки.

Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

"Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения", - говорится в сообщении.

На месте совершения самоподжога работают правоохранители и эксперты. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Следком Беларуси

Видео и фото инцидента около полудня начали распространять СМИ. По данным Минздрава Беларуси, пострадавший находится без сознания.

"При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов. Медицинские работники скорой помощи, транспортировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Причины, толкнувшие мужчину на такой поступок пока не сообщаются.

Ранее "Страна" писала о том, что совершивший самоподжог под Офисом президента мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии.

Также мы сообщали, что в Крыму мужчина заблокировал себя с женой в микроавтобусе и поджег канистру с бензином.