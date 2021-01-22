Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине 23 января в связи с трагическим пожаром в харьковском доме престарелых будет объявлен день траура.

Об этом он сообщил в ходе брифинга на месте трагедии в Харькове сегодня, 22 января.

"Я подпишу указ: завтра будет день траура на государственном уровне", – сказал Зеленский.



Напомним, что сегодня, 22 января, в Харькове объявлен день траура в связи со смертельным пожаром. В частности, в двухэтажном жилом доме в Харькове, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.

В то же время Украина сегодня отмечает День Соборности, Владимир Зеленский ранее поздравил украинцев с праздником и рассказал о мечте. По его словам, мечта о единении является фундаментальной для украинцев.