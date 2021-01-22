Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко считает, что получение субсидий пагубно влияет на человеческую психику, так как это заставляет людей чувствовать себя бедными.

Об этом он заявил в ходе мероприятия в "Украинском кризисном медиа-центре".

По словам Витренко, "ненормальна ситуация, когда большинство людей в стране, или значительная часть - получают субсидии".

"Потому психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, что смотрите - вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными, они хотят чувствовать себя лучше, понимаете, это угнетает их достоинство. А у нас Революция достоинства была в 14-м году, понимаете?" - сказал и.о. министра энергетики.

По данным министерства социальной политики Украины, по состоянию на январь субсидию получают 3,1 миллиона домохозяйств. Также примерно 1,8 миллиона семей пользуются льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, на недавнем онлайн-совещании по тарифам с участием нардепов, спикера Рады Дмитрия Разумкова, премьера Дениса Шмыгаля и Витренко стороны договорились предоставить владельцам электрокотлов монетизированную субсидию в размере 1000 гривен в месяц.

18 января Кабмин на внеочередном заседании утвердил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. А уже на следующий день НКРЭКУ снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр.

"Страна" разбиралась, что на самом деле значит "газовая распродажа" от Шмыгаля и каких платежек ждать украинцам.