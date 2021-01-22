Витренко заявил, что субсидии угнетают человеческое достоинство и пагубно влияют на психику. Видео
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко считает, что получение субсидий пагубно влияет на человеческую психику, так как это заставляет людей чувствовать себя бедными.
Об этом он заявил в ходе мероприятия в "Украинском кризисном медиа-центре".
По словам Витренко, "ненормальна ситуация, когда большинство людей в стране, или значительная часть - получают субсидии".
"Потому психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, что смотрите - вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными, они хотят чувствовать себя лучше, понимаете, это угнетает их достоинство. А у нас Революция достоинства была в 14-м году, понимаете?" - сказал и.о. министра энергетики.
По данным министерства социальной политики Украины, по состоянию на январь субсидию получают 3,1 миллиона домохозяйств. Также примерно 1,8 миллиона семей пользуются льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, на недавнем онлайн-совещании по тарифам с участием нардепов, спикера Рады Дмитрия Разумкова, премьера Дениса Шмыгаля и Витренко стороны договорились предоставить владельцам электрокотлов монетизированную субсидию в размере 1000 гривен в месяц.
18 января Кабмин на внеочередном заседании утвердил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубический метр. А уже на следующий день НКРЭКУ снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр.
"Страна" разбиралась, что на самом деле значит "газовая распродажа" от Шмыгаля и каких платежек ждать украинцам.