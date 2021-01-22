По состоянию на 22 января полиция составила уже более 78 тысяч административных постановлений за неношение масок в общественных местах.

Об этом в интервью "Украинским Новостям" сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Мы составили более 78 тысяч административных постановлений за несоблюдение масочного режима", - сказал Клименко.

По мнению Игоря Клименко, такие действия привели к тому, что граждане, которые находятся в транспорте, закрытых помещениях, ТРЦ, все-таки носят маски, уважая друг друга.

"Для государства это большой плюс", - заявил глава Нацполиции.

Напомним, с 14 января в Украине за отсутствие масок у клиентов и посетителей начали штрафовать бизнес.

Также мы писали о том, что украинцев заставят оплачивать штрафы за неношение масок сразу на месте.