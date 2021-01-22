В пятницу, 22 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, пользуется ли Путин объектом в Геленджике и бывает ли он там.

Об этом сообщает агентство "ТАСС".

Песков напомнил, что уже несколько дней назад опровергал опубликованную информацию о "дворце" Путина.

"Мы сказали, что это не соответствует действительности и что инсинуации относительного того, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье", - указал пресс-секретарь.

Пресс-секретарь не стал говорить на тему, кому принадлежит дворец в Геленджике. "Это абсолютно не моя забота, кому этот объект принадлежит".

"У нас много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты при условии, что они действуют в рамках российских законов. Но ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента, это вранье", - говорит Песков.

В свою очередь, Песков отметил, что Путин не пользуется этим объектов в Геленджике и добавил, что у него нет информации о том, что глава государства когда-либо посещал этот объект. "Мне неизвестно, чтобы президент там когда-то был, я такой информацией не располагаю", - сказал представитель Кремля.

Представитель Кремля также не стал говорить о возможном участии Управления делами президента РФ в начале строительства объекта в Геленджике.

"Дело в том, что Управделами президента - это очень большая организация, которая имеет очень-очень большой объем разных объектов, оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами и так далее, и тому подобное. Это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам", - добавил пресс-секретарь.

Ранее "Страна" сообщала, что фонд Навального выпустил фильм о "тайном дворце Путина". В фильме рассказывается, что официальная площадь путинского дворца - 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 гектаров.

Также напомним, что ранее Песков уже комментировал расследование Навального о "дворце Путина". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это "чистая чушь и компиляция".