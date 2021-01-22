На Международной космической станции снова обнаружили трещину. Сейчас запланировано изучение места возможной утечки воздуха.

Об этом со ссылкой на руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева пишет "Газета".

"Пока мы нашли одну (трещину - Ред.), и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность", - сказал Соловьев.

По его словам, для исследования места, где есть возможная утечка воздуха, нужно привезти на МКС мощный микроскоп.

"Но пока абсолютной уверенности нет", - сообщил Владимир Соловьев.

Напомним, в августе 2020 года на МКС была выявлена трещина, из-за которой на стации упало давление. В конце сентября "Роскосмос" заявил, что утечку нашли в российском модуле "Звезда", на котором находится научная аппаратура.

Позже, в середине октября, российские космонавты выявили еще одно возможное место утечки в переходном отсеке модуля "Звезда". Это удалось сделать с помощью пакетика чая, движение которого в невесомости в сторону течи воздуха зафиксировали камеры.