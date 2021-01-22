В комментарии "Стране" уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь заявил, что украинский язык может стать официальным в Европейском союзе при содействии ведущих научных языковых институтов.

"Это усилит наши позиции на международной арене, а также будет способствовать ее перспективному применению в качестве обязательного в странах ЕС. Сейчас мы ведем переговоры с европейской ассоциацией языковых институций, чтобы Украина получила ассоциированное членство до конца этого года", – заявил Креминь.

Также Тарас Креминь рассказал, что по состоянию на 22 января на электронный адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 186 жалоб о нарушении закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Больше всего жалоб поступило из Киева. В основном эти нарушения касаются вывесок, ценников не на государственном языке, а также отсутствия украиноязычных версий интернет магазинов", - добавтил Креминь.

Напомним, что с 16 января вступила в силу очередная норма закона об украинизации. На мову перешла вся сфера услуг. Это касается не только продавцов и официантов, но и всех, кто общается с клиентами: от фитнес-инструкторов и репетиторов до электронных коммуникаций интернет-магазинов.

Как сообщала "Страна", языковой омбудсмен после 16 января получил уже около ста жалоб на русскоязычные услуги. Доносы пришли Креминю из разных регионов Украины. В основном жалобы касались отсутствия украиноязычной версии сайта торговой сети.