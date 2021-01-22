На 2021 год запланирован всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, которое вступило в силу в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Пересмотр документа анонсировали президенты Совета Европы и Еврокомиссии - Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. О соответствующих планах они известили президента Владимира Зеленского в письме по итогам 22-го саммита Украина - ЕС, который состоялся 6 октября 2020 года.

Руководители Совета Европы и Еврокомиссии рассчитывают на начало углубленного сотрудничества между Украиной и ЕС.

"Планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах. Готовится к подписанию уже в ближайшее время соглашение о совместном авиационном пространстве. Начата работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, в 2019 году Украина предлагала Евросоюзу изменить Соглашение об ассоциации.

Также мы писали о том, что ранее представители Евросоюза заявляли, что Украина выполняет не все пункты Соглашения об ассоциации с ЕС.