Министерство здравоохранения сможет оценить эффективность мер январского локдауна после перехода на другую стадию стратегии борьбы с распространением коронавирусной болезни в Украине.

Об этом в ходе брифинга в пятницу, 22 января, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Чтобы оценить до конца, как повлияли жесткие карантинные ограничения, необходимо подождать до завершения жесткого карантина, перехода на другую стадию стратегии. После определенного периода времени мы сможем оценить", - сказал глава Минздрава.

Степанов добавил, что если в общем оценивать меры министерства по борьбе с коронавирусной болезнью, в частности, карантин выходного дня, то эпидемиологическая ситуация в стране улучшается.

"У нас сокращается количество болеющих людей каждый день. Мы достигли стабилизации в заболеваемости. Главный эффект жесткого карантина - нам удалось на начальных стадиях сбить волну распространения коронавируса, которая потенциально должна была стартовать после новогодних праздников.

Конечно, мы смотрим не только на заболеваемость, а и на количество людей, которые госпитализируются или имеют сложное течение болезни. В настоящее время менее 19 000 пациентов пребывают в медучреждениях, в начале декабря было около 29 000. Это прямое доказательство того, что наша стратегия влияет на ситуацию, и ситуация улучшается", - заявил министр.

Слова Степанова о результатах локдауна с 10:47. Видео: Facebook/ Минздрав

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 22 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 348 человек. Это на 235 меньше, чем днем ранее.

Тем временем до конца всеукраинского локдауна осталось меньше трех суток. По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, ведомство не будет настаивать на продлении жестких ограничений.