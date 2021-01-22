В пятницу, 22 января, в День Соборности Украины президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти Президента УНР Михаила Грушевского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, Зеленский возложил букет цветов к подножию памятника выдающемуся государственному деятелю. Также у мемориала была установлена корзина цветов.

"В церемонии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак", - рассказали в пресс-центре.

Помимо этого, в связи с годовщиной трагической гибели активистов Революции Достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского были возложены цветы от Президента к местам гибели Героев Украины на ул. Грушевского в Киеве.

В свою очередь, на Аллее Героев Небесной Сотни от имени главы государства была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Революции Достоинства.







Ранее "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности и рассказал о мечте. По его мнению, мечта о единении является фундаментальной для украинцев.

Также напомним, как отметят День Соборности в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье. Уточним, что этот день не является официальным выходным, хоть отмечается на уровне государства.