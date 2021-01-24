В США после прихода к власти демократа Джо Байдена усиливается брожение как среди политических элит, так и среди простых американцев.

На фоне разобщенности в обществе набирают обороты массовые протесты противников нового президента, которые уже громят офисы Демпартии. Причем к бунтам помимо правых, традиционных сторонников Трампа, присоединяются крайне левые из Антифа и движения BLM, несмотря на то, что Байден и демократы поддерживали их во время летних погромов.

Тем временем Трамп после ухода из Белого дома собирает вокруг себя приверженцев из республиканской партии, а демократы грозят ему импичментом, хоть он уже не президент (это делается, чтобы предотвратить его попытки баллотироваться снова).

Узнавали, какая обстановка в США после избрания Байдена, почему против него выступили уже и крайне левые и что ждет страну дальше.

"Без копов, тюрем, границ, президентов"

Не успела отгреметь инаугурация Байдена, как сразу в нескольких городах вспыхнули протесты против него.

Самые крупные бунты прошли в Портленде и Сиэтле. Часть трампистов продолжает выражать несогласие с результатами выборов, которые они считают подтасованными, несмотря на угрозу уголовных дел за "внутренний терроризм".

Но среди бунтарей есть и левые активисты. Правда, они выходят не в поддержку ушедшего президента, а против его преемника и власти в целом. В частности, "леваки" выступают против полиции, иммиграционных органов.

Протестующие призывают упразднить Иммиграционно-таможенную полицию и требуют: "Никаких копов, тюрем, границ, президентов".

"Битва только началась", - грозится активист из Портленда Рэй Остин.

Сотни одетых в черное радикалов на днях громили в этом городе здания Демократической партии, разбивали окна и расписывали правительственные здания анархистскими символами. Они держали транспаранты "Над нами не может быть власти!","Не хотим Байдена - хотим отмщения: за убийства, совершённые полицией, империалистские войны и фашистские расправы".

У них были ножи, гильзы от снарядов с газом, резиновых пуль и патронов, стреляющих перцовым газом прямо из дула, а также дымовые и ручные газовые гранаты. Полиция жёстко задерживает протестующих.

Эксперты объясняют: в США может начаться волна активности радикалов с разных идеологических флангов, а также не исключают стычек между ними.

"Захват Капитолия стал спусковым крючком, который подогрел радикально настроенных граждан. На самом деле к новой администрации есть претензии не только у сторонников Трампа, но и у Антифа и BLM. Они ни за Трампа, ни за Байдена. Многие видят в обоих представителей партийного истеблишмента и элит, в США ждут появления некоей третьей силы, которая за "простой народ", часть американцев не доверяет ни демократам, ни республиканцам. Политический кризис на фоне небывалого раскола в стране и пандемии может иметь грандиозные последствия вплоть до гражданского противостояния. Новый виток обострения стоит ждать на промежуточных выборах уже в следующем году, когда республиканцы попытаются отбить Сенат", - говорит нам Питер Стоун, эксперт аналитического Центра общественной целостности из США.

Рано списали Трампа?

Если одни уже списали ушедшего со скандалом Трампа, то другие полагают, что он, оставаясь лидером республиканцев, еще может проявить себя.

"За Трампом стоят 74 миллиона человек, больше голосов не получал ни один президент-республиканец в истории США. И это огромный капитал, который республиканцы не захотят терять, им нужна его поддержка уже на выборах в 2022 году. Поэтому импичмента пост-фактум (что самом по себе юридически спорное действие) ему скорее всего не объявят, хоть часть его однопартийцев полагает, что он никогда не сможет вернуть свою репутацию после штурма Капитолия. Но большинство республиканцев - на его стороне", - говорит Стоун.

О том, что несмотря на уход Трампа он остается влиятельной фигурой, с которой придется считаться как его сторонникам, так и противникам, говорит и эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб.

"Трамп знает, что в ближайшие годы останется самым влиятельным политиком в Республиканской партии, и будет сам решать, кого в будущем будут выбирать миллионы его сторонников", - сказал Калб Русской службе Би-би-си.

Кстати, по соцопросам, Трамп не потерял поддержки среди своих сторонников после событий в Капитолии 6 января.

Согласно результатам исследования университета Quinnipiac, 73% опрошенных республиканцев по-прежнему поддерживают экс-президента, расценивая его действия во время штурма Капитолия как попытку защитить демократию. В декабре прошлого года, уже после поражения на выборах, рейтинг поддержки Трампа среди республиканцев составлял 87%.

Более того, согласно исследованию, проведенному газетой Wall Street Journal, 46,6% зарегистрированных избирателей-республиканцев заявили, что они в первую очередь считают себя сторонниками Трампа, а не партии.

"Есть мнение, что Трамп может готовить преемника, верного ему человека и продолжателя его политики. Трампизм остается востребованным в американском обществе. В ближайшие годы предстоит жесткая схватка трампистов-консерваторов и либералов", - прогнозирует Стоун.

Всего лишь за два месяца, прошедшие после выборов, политические комитеты, организованные технологами Трампа, собрали в виде пожертвований более $200 млн. В Вашингтоне считают, что это свидетельствует о том, что уходящий президент вполне может позволить себе продолжить участие в политике, не рассчитывая на деньги крупных корпораций.

"Дислайки" для Байдена

Сторонники Трампа, с которыми пообщалась "Страна", не только не отказались от его поддержки, но и надеются на реванш.

Многие обратили внимание на то, что видео с инаугурации Байдена набрало меньше полумиллиона просмотров на официальном канале Белого дома в YouTube и в разы больше "дислайков", чем "лайков" (то есть большему количеству зрителей оно "не понравилось"). Комментарии отключены.

"Байден получил 81 миллион голосов, где все эти люди? А все потому, что за него голосовало "кладбище", ему приписали голоса "мертвых душ", а Трампу это не удалось доказать в судах, потому что в штатах, где он проиграл, рулят демократы. Да и судьи побоялись впутываться в политику. Это были не были выборы, это был захват США крупными деньгами. Который доказал, что вашего голоса не существует. Америке нужно просыпаться", - говорит нам Лаверн Ренфро из Техаса.

Инаугурацию Трампа на YouTube-канале Белого дома посмотрело меньше полумиллиона, а дислайков было в пять раз больше

"Трамп был хорошим президентом. За 4 года не развязал ни одной войны. Он поднял экономику Америки. Он за то,чтобы средний бизнес развивался. Он поддержал много законов, которые идут на пользу обществу, защите христианских ценностей. Мир перевернулся или мы живем в стране кривых зеркал. А Байден выступает за нетрадиционные семейные отношения, за легализацию продажи наркотиков, один из первых указов касался трансгендеров, которым разрешат выбирать туалеты в школе. Это разве главная проблема для Америки?" - говорит живущая в США экс-украинка Надежда Непомс.

Сторонники Байдена считают Трампа "некомпетентным популистом" и говорят о "победе демократии".

"Байдену досталась страна в очень сложном положении и на пороге Гражданской войны, ему нужно собрать все усилия, чтобы разгрести за Трампом все то болото, в которое окунулась страна на последние четыре года. У него для этого есть хорошая команда, отличные мозги и мораль", - уверена Натали Гавиус.

Тем временем развивается история со вторым импичментом Трампу, которая может иметь неожиданное продолжение. Голосование по его делу состоится в середине февраля. Его итог зависит от того как проголосуют республиканцы в Сенате, который там половина. А для утверждения импичмента нужно 2/3 голосов. То есть десятки сенаторов-республиканцев для этого должны переметнуться на сторону демократов.

Случится ли это - вопрос спорный. С одной стороны, часть республиканского истеблишмента хочет побыстрее избавиться от Трампа и уже в открытую его критикует. С другой стороны - приведенные выше опросы показывает, что партия за Трампа, а не за них. И открытое предательство со стороны руководителей Республиканской партии может привести к тому, что Трамп создаст свою партию, к которой перейдет большая часть избирателей-республиканцев, что будет фактическим концом этой политической силы.

Кроме того, есть мнение, что демократы двумя импичментами Трампа открыли ящик Пандоры - и республиканцы этим воспользуются после 2022 году, объявляя импичменты Байдену - поводы к тому времени, как считают эксперты, найдутся.

Например, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте Байдена из-за коррупционнных схем в Украине и Китае.

"Байден неспособен занимать должность президента. Его практика злоупотребления властью на посту вице-президента при Обаме длительна и вызывает обеспокоенность. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний", - считает Грин, которая, как отмечает газета Politico, придерживается различных теорий заговора.

По ее версии, Байден позволил сыну "выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая".

И хоть проект резолюции по "импичменту Байдену" с большой вероятностью даже не примут к рассмотрению (в Палате представителей у демократов большинство), создан прецедент, по которому сама процедура импичмент нивелируется.

"И это уже превращается в политическое шоу, которое способно только усилить раскол в США", - полагает Стоун.