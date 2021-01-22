Boeing-737 авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение в Индонезии 9 января, мог упасть из-за проблем с системой контроля двигателей.

Об этом со ссылкой на информацию предварительного расследования пишет The Wall Street Journal (WSJ).

"Не функционировала система, которая регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей", - заявил источник, знакомый с ходом расследования.

Предполагается, что пилоты не отключили эту систему, как нужно было сделать по инструкции. Вместо этого пилоты пытались восстановить ее функционирование, что могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление самолетом.

Однако эксперты отмечают, что Boeing может лететь и приземляться и с одним двигателем, а пилоты обучаются действиям при такой ситуации.

Напомним, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров 9 января, спустя четыре минуты после взлета. Позднее стало известно, что самолет упал в океан.

Позже "Страна" сообщала, что во время крушения на разбившемся лайнере находились 65 человек, среди которых было и 10 детей. Все пассажиры и члены экипажа - погибли.