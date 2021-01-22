В Кировоградской области, где на Рождество огонь охватил храм, предприниматель погиб в результате взрыва у ворот собственного дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"21 января в дежурную часть отделения полиции №1 Кропивницкого районного управления полиции поступило сообщение о том, что около 17 часов в одном из населенных пунктов указанного района, у ворот частного домовладения произошел взрыв, в результате которого погиб человек", - рассказали правоохранители.

Во время осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты фрагменты взрывного устройства, которые направлены для проведения экспертного исследования.

Позже правоохранителями было установлено, что потерпевшим является 64-летний мужчина, руководитель одного из местных предприятий.

"Информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", - добавили в полиции.

В данный момент полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на раскрытие преступления.

Напомним, что прокуратура возбудила дело против полицейского, застрелившего бизнесмена под Мариуполем 16 января.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нежине мужчина подорвался возле собственного автомобиля. Правоохранители установили, что жертва происшествия - мужчина 1967 года рождения, который работал водителем в Нежинском районном совете на протяжении 10 лет.