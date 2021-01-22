Нардеп Александр Дубинский не причастен к публикации пленок с разговорами Порошенко и Байдена и попал под американские санкции совсем по другой причине.

Об этом в интервью "Стране" заявил нардеп Андрей Деркач, который обнародовал записи разговоров экс-президента.



"Мой коллега, нардеп Александр Дубинский, не имеет никакого отношения ни к каким пленкам, которые мы публиковали. Дубинский работал большей частью самостоятельно, всегда занимался разоблачением коррупции Порошенко, экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой с ОВГЗ. Он сильно в этом продвинулся", - сообщил Андрей Деркач "Стране".

Нардеп считает, что Дубинский оказался в санкционном списке из-за расследования по поводу ОВГЗ.

"Да, действительно у нас были с ними контакты, и со мной и с экс-прокурором Генпрокуратуры Константином Куликом, по теме ОВГЗ, коррупции в НАБУ и создании ТСК в ВРУ. Так как это большие деньги. Но ОВГЗ не появились на ровном месте. Это не мы пришли в США и там спилили с помощью их олигархов 6 миллиардов, пропустили через свою юрисдикцию и завели в Украину. Кстати, благодаря Кулику и Луценко украинский бюджет реально вернул 1,5 млрд долл США. Думаю, что никто из "пострадавших" олигархов, членов клана Януковича и их крыши среди дипломатов и лоббистов, "спасибо" им за это не скажет. Вот им и "прилетело"!", - говорит Деркач.

Также он не думает, что санкции против Дубинского — это "привет" олигарху Игорю Коломойскому.



"Слышал об этой версии. Но повторюсь, что эта история больше связана с Валерией Гонтаревой, Порошенко и ОВГЗ. Здесь немного другой акцент", - считает Деркач.

И обращает внимание на двойные стандарты в подходе ко включению в санкционный список.

"Когда народный депутат Сергей Лещенко официально пишет, что он вмешался в выборы и повлиял на выборы (речь идет о его действиях в 2016 году по поводу руководителя кампании Трампа Пола Манафорта - Ред.), и после этого никаких действий не происходит, а в отношении Дубинского, который лет 10 занимается журналистско-расследовательской деятельностью вводятся санкции - что это, как не двойные стандарты?", - говорит Деркач.

Полный текст интервью с Андреем Деркачом можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" писала о том, кто и почему попал в санкционный список США.