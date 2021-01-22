В Украине идут баталии вокруг повышения тарифов на газ, которые устанавливаются с 1 января. После попыток взвинтить цены до 10-11 гривен за куб, правительство, ввиду массовых протестов, опустило эту цену до 6,99 гривен.

Впрочем, она будет действовать не для всех, на деле многие потребители заплатят больше (почему и сколько - "Страна" уже рассказывала в отдельной статье "Скидка-обманка").

А пока разбирались с январем, подоспели платежки за декабрь. Многие украинцы обнаружили в них весомое увеличение ценника - подчас на несколько тысяч гривен.

Эти доначисления за декабрь, а также перспективы получить "космические" платежки в январе вызывают в Украине большую напряженность.

Правда, не по всей стране. Особняком стоят неподконтрольные территории Донбасса и Крым, где ситуация с коммуналкой несколько иная. "Страна" решила сравнить действующие тарифы в разных частях Украины.

Сколько платят в Киеве, Донецке и Крыму?

Донбасс. Если сравнивать киевские тарифы с Донецком, то отопление в столице Украины будет в январе дороже в шесть раз, горячая вода - в пять раз, холодная - почти втрое.

Газ в январе для киевлян будет стоить в двенадцать раз дороже, чем для дончан - 9,87 грн + доставка 1,45 грн. Но с февраля и до конца отопительного сезона, с учетом "скидки Шмыгаля", общий тариф в столице составит 8,44 грн (6,99 + доставка). То есть разрыв сократится до девятикратного размера.

Со светом история такая. С января Украина отменила льготную цену, и за весь объем потребленных киловатт придется платить по 1,68 грн.

В "ДНР" же цена за первые 150 киловатт - 30 копеек (в переводе на гривны), далее - 41 копейка. То есть базовый тариф в Киеве с января будет в пять раз выше, чем в Донецке.

При этом важно понимать, что все указанные цены по столице Донбасса - уже после повышения тарифов, которое произошло в октябре.

Другой вопрос, как цены на ЖКХ в Донецке коррелируются с доходами. В Киеве они намного выше. За двумя, но серьезными исключениями: минимальные пенсии, которые в "ДНР" уже перегнали украинские, а также зарплаты учителей, которые почти сравнялись с украинскими.

Крым. Мы для примера взяли Севастополь, где подают горячую воду в дома (в столице полуострова ее отключили еще в октябре и обещают вернуть в марте, поскольку в городе серьезные проблемы с водой).

Тарифы в Севастополе считают немного иначе.

В платежки вносят два вида данных по тепловой энергии - как для нагрева воды, так и для отопления. Тариф один и тот же - с января это 883 гривны за гигакалорию (2350 рублей). Далее, в случае горячего водоснабжения, потраченное тепло суммируют с ценой нагретой воды - по цене 14,76 грн/куб.

Для нагрева одного кубометра воды идет 0,0723 гигакалории. При стоимости 1 Гкал - 833 гривны, куб воды обходится на уровне 60 гривен за нагрев. Плюс цена за саму воду - выходит около 75-ти за кубометр.

Это речь о воде, которая подается собственно в краны. Отопление, повторимся, считается отдельно - но по той же по цене 833 гривен за Гкал (и уже без учета стоимости воды в батареях).

Холодная вода с ее отведением обойдется в 25,6 гривен. Это единственный пример, когда цена немного выше, чем в Киеве. В силу того, что с водой в Крыму вообще серьезный дефицит и доставлять ее потребителям очень дорого.

Но показателен сам факт, что в "обезвоженном" Крыму люди платят за холодную воду почти столько же, сколько в украинской столице, богатой пресноводными ресурсами.

Остальные тарифы ниже, чем на подконтрольной украинской территории. Так, электричество до 150 киловатт в Севастополе - 1,29 гривны. В Украине с января - 1,68 (в декабре действовал смешанный тариф, который был примерно равноценен крымскому).

Газ в Севастополе стоит 1,84 гривны за кубометр. Такая цена действует при потреблении до 3500 кубов в год (то есть по 300 кубов за месяц). Понятно, что в многоквартирных домах столько и близко не потребляют - то есть норма выписана для частного сектора. Свыше этого объема цена растет до 3 гривен за куб. Цены за доставку нет.

В феврале стоимость газа в Украине снизится до 6,99 гривны плюс доставка (в Киеве это 1,45 гривны за куб). По сравнению с Севастополем, это почти в пять раз дороже.

Сравнение базовых тарифов в Киеве, Донецке и Севастополе (по данным за январь 2021, цены в переводе на гривны)

Сколько платят за квартиры?

Если перевести эти расчеты в цифры семейного бюджета, то картина получается следующая.

За двухкомнатную квартиру на семью из 3-4 человек, коммуналка и свет дороже всего выйдут в Киеве - более полутора тысяч гривен.

Вторым идет Севастополь - но здесь ценник почти на треть ниже. И втрое дешевле содержать квартиру в Донецке.

Сколько платят в Киеве, Донецке и Симферополе за "двушку" 60 квадратных метров (цены в гривне, за январь, без учета квартплаты)