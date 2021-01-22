В японском правительстве отрицают информацию о намерении отменить летнюю Олимпиаду-2020, которая должна состояться в этом году в Токио.

Об этом со ссылкой на заместителя генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи сообщает "Интерфакс".

"Мы хотели бы полностью опровергнуть материалы (в СМИ - Ред.), и заявляем что информация не соответствует действительности", - сказал Манабу Сакаи.

По его словам, японское правительство следит за ситуацией за рубежом и учитывает ее, принимая решения относительно проведения Игр.

"Конечно, мы должны учитывать ситуацию за рубежом, и в какой-то момент мы решим, действительно ли проводить это мероприятие, но до тех пор японское правительство будет делать то, что должно быть сделано", - сказал он.

Также известно, что премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил парламенту, что правительство "рассматривает конкретные антивирусные меры" для проведения безопасных Игр.

Ранее материал о том, что японские власти уже пришли к выводу, что Олимпиаду в Токио, запланированную на июль-август 2021 года, придется отменить, опубликовал The Times.

Напомним, Япония и МОК прошлой осенью согласовали даты Олимпиады-2020, которая пройдет в 2021 году.

Также мы писали о том, что Международный олимпийский комитет не будет отменять Олимпиаду-2021 в Токио.