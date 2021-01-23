С 1 января в Украине повысили максимальный налог за площадь жилья, поскольку он привязан к размеру минимальной заплаты. Пока уведомление из налоговой получают владельцы квартир площадью более 60 кв м или домов - более 120 "квадратов".

Но в Раде уже обсуждают вариант, чтобы отвязать налог от площади, то есть платить будут все, кроме льготников.

Напоминаем, кому и сколько придется заплатить налог за дом или квартиру, а также, как хотят изменить формулу налога.

Кто платит

Налог применяется к гражданам, которые владеют квартирой размером больше 60 "квадратов" или домом площадью более 120 кв м. Платить придется за каждый квадратный метр сверх этой площади (речь идет об общей площади - Ред.).

При этом, если собственников, указанных в документах, а не просто прописанных, несколько, то налог платится из расчета льготной площади на каждого. То есть, если квартирой в 100 "квадратов" в равных долях владеют двое собственников, то платить налог не нужно.

Важно, чтобы была указана доля собственности, поскольку, если собственников несколько, но не указана доля каждого из них, налог все равно придется платить.

Если один человек владеет несколькими домами или квартирами - считается их общая площадь и исходя из этого насчитывают налог. Например, за две квартиры 45 и 40 кв м налогом обложат 25 "квадратов".

Сколько и когда платить

Размер налога устанавливают местные власти, то есть в разных населенных пунктах он разный, но не больше 1,5% минимальной зарплаты. В 2021 году это 90 гривен, поскольку с 1 января 2021 года минималка в Украине 6 тысяч гривен.

Кроме того, местные власти устанавливают и льготную площадь, за которую не нужно платить налог.

В Киеве и Днепре максимальная ставка 1,5% - по 90 грн за каждый "квадрат" сверх лимита.

В Харькове ставка 1% - 60 грн. При этом необлагаемая налогом площадь квартиры там 85 кв.м, а не 60.

Во Львове 0,5% - 30 грн. В Одессе 0,1% - 6 грн.

Узнать ставку налога можно в органах местной власти или в налоговой.

Платежка приходит раз в год - до 1 июля. Оплатить ее нужно в течение 60 дней с момента вручения налогового уведомления. То есть в этом году за "лишние квадраты" владельцы недвижимости заплатят по ставкам 2020 года, поскольку придут уведомления за прошлый год.

Расценки на 2020 год следующие. Киев - 62,6 грн, Днепр - 62,6 грн, Харьков -47,23 грн, Львов - 23,62 грн, Одесса - 4,7 грн за кв м.

Так, что, например, за квартиру площадью 80 кв м в этом году в Киеве нужно будет заплатить 1252 грн, в следующем году - 1 800 грн. В Одессе налог будет 94 и 120 грн соответственно.

А в Харькове за жилье такой же площади доплачивать не придется, поскольку там налог идет на недвижимость от 85 кв м.

Штрафы и пеня

Если затянуть с оплатой и оплатить позже, чем в течение 60 дней с момента получения квитанции, то будет начислен штраф в размере 10% от суммы налога.

Если срок неуплаты превысит 30 дней, штраф вырастет до 20%, а также добавится пеня в размере 0,04% от суммы долга за каждый просроченный день.

При систематической неуплате на недвижимость могут наложить арест. А если сумма долга превысит 689 тысяч гривен, то на должника могут открыть дело по ст. 212 УК Украины - уклонение от уплаты налогов.

Кто освобожден от уплаты налога

Многодетные семьи, дети-сироты и дети-инвалиды, участники АТО и их семьи, детские дома семейного типа.

Платить будут все. Как хотят изменить формулу налога

В Верховной Раде хотят изменить формулу начисления налога. В парламенте готовят изменения в Налоговый кодекс. Документа в открытом доступе пока нет, но есть сравнительная таблица, которая позволяет понять, какие новации предлагаются. Ранее "Страна" подробно писала об этом.

По новой формуле налог могут привязать к стоимости жилья. Максимальную его ставку собираются установить на уровне 0,2% оценочной стоимости жилья.

Облагаться налогом не будет только жилье пенсионеров, инвалидов и льготников. При условии, если они не сдают это жилье в аренду и его стоимость не превышает 300 размеров минимальной зарплаты (1,8 млн грн или порядка 60 тыс долларов) для крупных городов и до 100 минималок (600 тыс грн или чуть больше 20 тыс долларов) для более мелких населенных пунктов.

По домам цифры, соответственно, 600 и 250 минимальных зарплат в зависимости от размера населенного пункта.

Остальные собственники жилья, будь то хрущевка на окраине или апартаменты в центре, будут платить независимо от площади, если этот проект примут.

В этом случае, за столичную хрущевку на Левом берегу стоимостью 40 тысяч долларов придется заплатить до 2280 в год, поскольку максимальная ставка 0,2% оценочной стоимости жилья.

Правда, сначала авторы проекта опечатались, написав, что 0,2% нужно считать из расчета за каждый квадратный метр. В этом случае за ту же хрущевку на Левом берегу пришлось бы заплатить рекордную сумму в 104 880 гривен. То есть, за 10 лет за эти деньги можно бы было купить еще одну хрущевку.

После дискуссии выяснилось, что налог предлагают применять ко всей квартире, а не к каждого квадратному метру. Депутаты считают такой подход более справедливым, чем платить за метраж, как сейчас.

Законопроект еще не внесли в Верховную Раду, но уже сейчас к этому механизму остается масса вопросов. Например, кто будет проводить оценку, ведь от этого зависит итоговая сумма налога.

Законопроект предполагает, что раз в пять лет Фонд госимущества и Кабмин будут проводить массовую оценку недвижимого имущества в населенных пунктах и раз в 10 лет – за их пределами.

Но не исключено, что это запустит коррупционные "оценочные схемы". К тому же оценка ФГИ нередко привязывается к средней стоимости объектов в районе, а значит квартиры в двух соседних домах - старом и новом - могут оценить примерно одинаково.