В США разговор действующего президента США Джо Байдена и пропустившего его инаугурацию бывшего главы государства Дональда Трампа не запланирован.

Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга в четверг, 21 января.

"Такая беседа не запланирована", - рассказала она.







Как сообщала "Страна", Дональд Трамп перед уходом из Белого дома оставил записку своему преемнику на высшем государственном посту Джо Байдену. Новый американский лидер счел "очень великодушным" содержание этого письма. Сам Трамп не явился на инаугурацию Байдена и покинул Белый дом на вертолете.

Напомним, что в среду, 20 января, Джо Байден принял присягу и официально вступил в должность президента США. "Страна" следила за происходящим в онлайн-трансляции.