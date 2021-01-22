В пятницу, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днем соборности и заявил, что мечта о единении является фундаментальной для украинцев.

Об этом сказано в поздравлении, обнародованном в Telegram-канале главы государства.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины...". Эта цитата из универсала об объединении УНР и ЗУНР, провозглашенного 102 года назад, вызывает широкий спектр эмоций", - написал Владимир Зеленский.

По словам президента, это и радость - от большого объединения прежде всего не просто земель или территорий, а объединения украинцев.

"Это гордость. Гордость за наших предков, которые совершили Акт Соединения, а вместе с ним - вековечную мечту всех борцов за единую, соборную Украину. Это сожаление. Из-за того что государственным деятелям не хватило тогда мудрости и понимания, чтобы сохранить независимую Украину. Это и боль. Ведь сто лет спустя Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины. И это уверенность. Что в будущем мы сможем все преодолеть и вместе станем творцами нового акта единения", - заявил Зеленский.

По его словам, для этого нужно навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать, чтобы стать сильными - нужно быть едиными, а чтобы стать едиными - нужно быть сильными.

"Хватит разделений. Важно помнить, что соборность - это не только о территории. Одно из древнейших мечтаний нашего народа - о единении - это фундаментальная мечта. Но ее нельзя достичь раз и навсегда. Это постоянная работа. Это ежедневное движение. Это не что-то в прошлом, не идеологическая рамка сверху и не достижение, которое может быть простым", - написал президент.

По его словам, нужно учить себя различать собственные эмоции и искусственно накрученные политиками. Уважать различия и интересы других в обществе. И поступаться личными амбициями, когда это необходимо для общего результата.

"В этом году мы встречаем День Соборности с чувством глубокой скорби и траура по нашим согражданами, погибшим во время пожара в Харькове. К большому сожалению, нас объединяют не только счастливые, но и трагические страницы. Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечо к плечу. Давайте беречь нашу Украину и будем едины. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас. С Днем Соборности, большой и сильный народ!" - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский потребовал в кратчайшие сроки установить виновников смертельного пожара в Харькове.

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