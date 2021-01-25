В понедельник, 25 января, отмечают Татьянин день и день студента. Рассказываем о традициях и публикуем открытки и поздравления с праздником.
История праздника
Праздник ежегодно отмечают 25 января. В этом году он приходится на начало недели - понедельник. Сегодня православные почитают святую мученицу Татиану Римскую, которая жила в 3 веке и запомнилась своей мудростью, добродетельностью и твердой верой в Христа. Она родилась в почтенной и богатой семье, получила хорошее образование и решила освятить себя вере.
Во времена христианских гонений ее принуждали отказаться от веры, но она отказалась, после чего ее казнили 25 января 226 года. С тех пор в этот день церковь чтит ее память.
Но не только верующие люди сегодня вспоминают о святой мученице. День Татьяны стал еще и днем студентов. Святую студенты считали своей покровительницей.
Открытки с Днем студента
С праздником тебя, студент! Легких зачетов и сессий!
Чтобы ночи были длинными, а хвосты - короткими
В День студента пожелаю сессии легко сдавать!
Чтоб настроение было хорошим, чтоб уныния не знать!
Картинки в День Татьяны
В Татьянин день не распускается еще сирень,
На улице лежат сугробы и снега,
А за окном метет пурга,
Но радость бьется через край,
Сегодня счастье и удачу выбирай.
Татьяну не забудь поздравить
И воздушный поцелуй ей отправить,
Чтоб сбылся блеск благих примет,
В душе зажегся яркий свет.
Всем Татьянам и студентам нынче дарят комплименты,
Принимают поздравленья, дарят сладкое печенье!
С пожеланьем дней счастливых, чувств и отношений милых!
Чтоб душа была прекрасна и молода!
И к вершинам высоким дорога вела!
Душевно Тань сегодня поздравляем, мы чудный день студента отмечаем!
Семьи пожелаем достойной и любви - огромной.
Друзей чтоб верных иметь, душой и сердцем не стареть.
Врагов сегодня обнулить и полный дом друзей - развеселить.
Танечка, поздравляем тебя с праздником! Сегодня твой день ангела. Живи, любя вокруг себя весь мир и окружая вниманием и лаской своих родных. Здоровья на долгие годы и светлой радости!
Пусть жизнь одарит везением,
А каждый день - прекрасным настроением.
Чтоб свет в глазах всегда блестел,
И кошелек чтоб никогда не опустел.
С праздником, милая Татьяна! Пусть тебя всегда бережет твой ангел, привнося в жизнь здоровье и везенье.
С Татьяниным вас днем! Здоровья, долгих лет!
Сказочных подарков, триумфов и побед.
Любви, цветов, во всем - везения,
Простого понимания и счастья - до забвения!
С днем именин Танечку мы поздравляем! И радости со счастьем ей мы пожелаем!