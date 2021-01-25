В понедельник, 25 января, отмечают Татьянин день и день студента. Рассказываем о традициях и публикуем открытки и поздравления с праздником.

История праздника

Праздник ежегодно отмечают 25 января. В этом году он приходится на начало недели - понедельник. Сегодня православные почитают святую мученицу Татиану Римскую, которая жила в 3 веке и запомнилась своей мудростью, добродетельностью и твердой верой в Христа. Она родилась в почтенной и богатой семье, получила хорошее образование и решила освятить себя вере.

Во времена христианских гонений ее принуждали отказаться от веры, но она отказалась, после чего ее казнили 25 января 226 года. С тех пор в этот день церковь чтит ее память.

Но не только верующие люди сегодня вспоминают о святой мученице. День Татьяны стал еще и днем студентов. Святую студенты считали своей покровительницей.

Открытки с Днем студента

С праздником тебя, студент! Легких зачетов и сессий!

Чтобы ночи были длинными, а хвосты - короткими

В День студента пожелаю сессии легко сдавать!

Чтоб настроение было хорошим, чтоб уныния не знать!

Картинки в День Татьяны

В Татьянин день не распускается еще сирень,

На улице лежат сугробы и снега,

А за окном метет пурга,

Но радость бьется через край,

Сегодня счастье и удачу выбирай.

Татьяну не забудь поздравить

И воздушный поцелуй ей отправить,

Чтоб сбылся блеск благих примет,

В душе зажегся яркий свет.

Всем Татьянам и студентам нынче дарят комплименты,

Принимают поздравленья, дарят сладкое печенье!

С пожеланьем дней счастливых, чувств и отношений милых!

Чтоб душа была прекрасна и молода!

И к вершинам высоким дорога вела!

Душевно Тань сегодня поздравляем, мы чудный день студента отмечаем!

Семьи пожелаем достойной и любви - огромной.

Друзей чтоб верных иметь, душой и сердцем не стареть.

Врагов сегодня обнулить и полный дом друзей - развеселить.

Танечка, поздравляем тебя с праздником! Сегодня твой день ангела. Живи, любя вокруг себя весь мир и окружая вниманием и лаской своих родных. Здоровья на долгие годы и светлой радости!

Пусть жизнь одарит везением,

А каждый день - прекрасным настроением.

Чтоб свет в глазах всегда блестел,

И кошелек чтоб никогда не опустел.

С праздником, милая Татьяна! Пусть тебя всегда бережет твой ангел, привнося в жизнь здоровье и везенье.

С Татьяниным вас днем! Здоровья, долгих лет!

Сказочных подарков, триумфов и побед.

Любви, цветов, во всем - везения,

Простого понимания и счастья - до забвения!

С днем именин Танечку мы поздравляем! И радости со счастьем ей мы пожелаем!