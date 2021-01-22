В трех регионах Украины за сутки выявили меньше ста случаев коронавируса. Статистика Минздрава
В Украине, где за прошлые сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 5 348 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 182 969.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.
Менее ста новых пациентов за день выявили в трех регионах: Херсонской (81), Луганской (67) и Кировоградской (28) областях.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 22 января:
Киев - 507 случаев;
Винницкая область - 162 случая;
Волынская область - 135 случаев;
Днепропетровская область - 414 случаев;
Донецкая область - 266 случаев;
Житомирская область - 152 случая;
Закарпатская область - 142 случая;
Запорожская область - 350 случаев;
Ивано-Франковская область - 226 случаев;
Киевская область - 313 случаев;
Кировоградская область - 28 случаев;
Луганская область - 67 случаев;
Львовская область - 370 случаев;
Николаевская область - 275 случаев;
Одесская область - 287 случаев;
Полтавская область - 192 случая;
Ровенская область - 160 случаев;
Сумская область - 123 случая;
Тернопольская область - 113 случаев;
Харьковская область - 300 случаев;
Херсонская область - 81 случай;
Хмельницкая область - 134 случая;
Черкасская область - 195 случаев;
Черновицкая область - 217 случаев;
Черниговская область - 139 случаев.
Напомним, по состоянию на 21 января Украина была шестой в Европе и десятой в мире по числу умерших от коронавируса за сутки.
Также мы писали о том, что коронавирус забрал жизнь 2,65% всех умерших в 2020 году украинцев.