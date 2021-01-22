В Украине, где за прошлые сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 5 348 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 182 969.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Менее ста новых пациентов за день выявили в трех регионах: Херсонской (81), Луганской (67) и Кировоградской (28) областях.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 22 января:

Киев - 507 случаев;

Винницкая область - 162 случая;

Волынская область - 135 случаев;

Днепропетровская область - 414 случаев;

Донецкая область - 266 случаев;

Житомирская область - 152 случая;

Закарпатская область - 142 случая;

Запорожская область - 350 случаев;

Ивано-Франковская область - 226 случаев;

Киевская область - 313 случаев;

Кировоградская область - 28 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 370 случаев;

Николаевская область - 275 случаев;

Одесская область - 287 случаев;

Полтавская область - 192 случая;

Ровенская область - 160 случаев;

Сумская область - 123 случая;

Тернопольская область - 113 случаев;

Харьковская область - 300 случаев;

Херсонская область - 81 случай;

Хмельницкая область - 134 случая;

Черкасская область - 195 случаев;

Черновицкая область - 217 случаев;

Черниговская область - 139 случаев.

Напомним, по состоянию на 21 января Украина была шестой в Европе и десятой в мире по числу умерших от коронавируса за сутки.

Также мы писали о том, что коронавирус забрал жизнь 2,65% всех умерших в 2020 году украинцев.