В Киеве за сутки заразилось чуть более 500 человек. Фото: "Страна"

В Украине, где за прошлые сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 5 348 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 182 969.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Менее ста новых пациентов за день выявили в трех регионах: Херсонской (81), Луганской (67) и Кировоградской (28) областях.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 22 января: 

Киев - 507 случаев;

Винницкая область - 162 случая;

Волынская область - 135 случаев;

Днепропетровская область - 414 случаев;

Донецкая область - 266 случаев;

Житомирская область - 152 случая;

Закарпатская область - 142 случая;

Запорожская область - 350 случаев;

Ивано-Франковская область - 226 случаев;

Киевская область - 313 случаев;

Кировоградская область - 28 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 370 случаев;

Николаевская область - 275 случаев;

Одесская область - 287 случаев;

Полтавская область - 192 случая;

Ровенская область - 160 случаев;

Сумская область - 123 случая;

Тернопольская область - 113 случаев;

Харьковская область - 300 случаев;

Херсонская область - 81 случай;

Хмельницкая область - 134 случая;

Черкасская область - 195 случаев;

Черновицкая область - 217 случаев;

Черниговская область - 139 случаев.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 22 января. Скриншот канала Коронавирус инфо

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 22 января. Скриншот канала Коронавирус инфо

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 22 января. Скриншот канала Коронавирус инфо

Напомним, по состоянию на 21 января Украина была шестой в Европе и десятой в мире по числу умерших от коронавируса за сутки.

Также мы писали о том, что коронавирус забрал жизнь 2,65% всех умерших в 2020 году украинцев.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.