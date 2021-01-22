Японские власти уже пришли к выводу, что Олимпиаду в Токио, запланированную на июль-август 2021 года, придется отменить. Сейчас они ищут способ проинформировать об этом, сохранив лицо.

Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в японском правительстве пишет The Times.

По данным источника, в правительстве страны все согласны с тем, что Олимпийские игры, которые уже и так были отложены на год, обречены. Сейчас цель состоит в том, чтобы найти способ объявить об отмене и сохранить лицо, оставив открытой возможность для Токио принять у себя Олимпиаду в будущем.

"Никто не хочет быть первым, кто скажет об этом, но консенсус достигнут: это слишком трудно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится", - сообщил источник.

Напомним, перенесенная с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Также мы писали о том, что Международный олимпийский комитет не будет отменять Олимпиаду-2021 в Токио.