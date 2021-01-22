Есть категория людей, которым вакцинация от коронавируса не нужна и даже опасна. Речь идет о тех, кто уже переболел Covid-19 и чей организм выработал высокий уровень антител.

Об этом со ссылкой на внештатного специалиста Минздрава Ольгу Голубовскую сообщает "Украина 24".

"Я категорический противник вакцинации иммунных людей. Если у человека после болезни образовался хороший высокий уровень антител, я категорически против. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", - сказала Голубовская.

Для людей, у которых выработалось большое количество антител, прививка может стать причиной проблем со здоровьем.

"Зато у нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", - заявила Голубовская.

Антителозависимое усиление инфекции - это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновение в иммунные клетки инфицируемого организма и вирусную репликацию (дублирование - Ред.).

Напомним, в МОЗ рассказали, чем отличаются вакцины против коронавируса от других препаратов. Прежде всего, отличие в том, что разработка и утверждение вакцин от коронавируса проходят гораздо быстрее в ответ на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, вызванную вирусом SARS-CoV-2.

Также мы писали о том, что после прививок в Индии местной вакциной начались осложнения у сотен человек.