По состоянию на утро пятницы, 22 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 348 человек.

Напомним, что вчера, 21 января, в стране было выявлено 5 583 новых случая заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число новых выявленных случаев заражения сократилось на 235 человек.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 182 969 человек. Выздоровело за последние сутки 14 239 пациентов (всего с начала пандемии - 928 969 - Ред.).

Госпитализированы за сутки 1 900 человек. Среди новых зараженных 164 ребенка и 225 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (507 человек), Запорожской области (350), Львовской области (370), Киевской области (313) и Днепропетровской области (414).

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